Более 440 команд из Нижегородской области примут участие в этапе чемпионата Школьной баскетбольной лиги 2-3 февраля Спорт

Более 440 команд примут участие в региональном этапе чемпионата Школьной баскетбольной лиги в Нижегородской области, финал которого состоится 2-3 февраля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба генерального спонсора проекта ШБЛ "КЭС-Баскет" - группы "Т Плюс".

Как сообщается в пресс-релизе, чемпионат ШБЛ "КЭС-Баскет" проходит уже в одиннадцатый раз. В сезоне 2017-2018 годов охват Лиги увеличился еще на четыре региона, и теперь в соревнованиях участвуют школьники из 68 регионов России, а также Монголии и Киргизии. В Нижегородской области в играх чемпионата ШБЛ выступили 444 команды, что на 23 больше, чем в 2017 году. Всего в этом году от региона в чемпионате участвуют больше пяти тысяч юных спортсменов.

Финальный турнир регионального чемпионата ШБЛ пройдет 2-3 февраля в Городце на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса "Александр Невский". Победители будут защищать честь Нижегородской области на финале чемпионата Приволжского федерального округа.

Суперфинальный турнир ШБЛ "КЭС-Баскет" состоится в апреле и впервые пройдет в Нижнем Новгороде.