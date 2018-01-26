Житель Борского г.о. Нижегородской области приговорен к шести годам за нападение на микрофинансовые организации Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Борского г.о. Нижегородской области приговорен к шести годам колонии общего режима за нападение на микрофинансовые организации. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 30 января 2018 года.

Судом установлено, что в декабре 2016 года подсудимый совершал нападения на офисы микрофинансовых организаций. Под угрозой применения ножа он похищал деньги. Во время нападений подсудимый закрывал лицо медицинской маской и шапкой. Общий ущерб по трем эпизодам составил 67 тысяч 225 рублей.

Кроме того, мужчина похитил 10,27 тысячи рублей из офиса еще одной микрофинансовой организации.

Уголовное дело в отношении гражданина рассматривалось по трем эпизодам по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия) и одному эпизоду по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья).

На суде мужчина вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Приговор в законную силу не вступил.