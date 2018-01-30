Нижегородский водоканал намерен построить водопроводную станцию в пос. Березовая пойма Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ОАО "Нижегородский водоканал" намерено направить почти 15 млн рублей на проектирование водопроводной станции "Березовая пойма" в пос. Березовая пойма (Московский район). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 29 января 2018 года.

Согласно информации, компания объявила открытый запрос предложений на выполнение этих работ. Итоги планируется подвести 26 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 14,96 млн рублей. Проект должен быть подготовлен к 30 ноября 2018 года. Строительство запланировано в рамках программы "Модернизация", которая рассчитана на 2014-2023 годы.

Как отмечается в техзадании, в проекте исполнитель должен будет предоставить сравнение вариантов утилизации промывной воды: сброс в канализацию пос. Березовая пойма и другие варианты, "кроме выгребных ям и выпуска сточных вод на рельеф местности или в водный объект", а также не менее двух проектных решений по составу сооружений, обеспечивающих очистку питьевой воды.

Напомним, в июне 2017 года сообщалось, что программа модернизации "Нижегородского водоканала" выполнена на 25%, и до конца 2023 года компания намерена завершить обновление более одной тысячи объектов водоснабжения и водоотведения города. Общий объем инвестиций составит около 9 млрд рублей.