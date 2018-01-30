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Происшествия

Водитель Subaru пострадала при столкновении с деревом в Городецком районе Нижегородской области 30 января

31 января 2018 11:06  [153] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель Subaru пострадала при столкновении с деревом в Городецком районе Нижегородской области 30 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 10:30 на 3 км автодороги Зиняки – Зарубино – Могильцы. Согласно информации, 25-летняя женщина-водитель автомобиля Subaru (стаж вождения - один год) совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП женщина получила перелом руки.

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