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Водитель Subaru пострадала при столкновении с деревом в Городецком районе Нижегородской области 30 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 10:30 на 3 км автодороги Зиняки – Зарубино – Могильцы. Согласно информации, 25-летняя женщина-водитель автомобиля Subaru (стаж вождения - один год) совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево.
В результате ДТП женщина получила перелом руки.
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