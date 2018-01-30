Сотрудники МЧС спасли заблудившегося во время метели рыбака в Воротынском районе Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники МЧС спасли заблудившегося во время метели рыбака в Воротынском районе Нижегородской области 30 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, днем поступило сообщение о том, что 43-летний нижегородец, рыбачивший на реке Сура, плохо себя почувствовал, стал добираться домой и заблудился. Ситуацию усугубила начавшаяся метель.

На помощь мужчине выехали спасатели на судне на воздушной подушке. Специалисты быстро нашли рыбака и доставили его на берег, от медицинской помощи он отказался.