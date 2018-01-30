Минобразования поручило проработать внедрение электронной очереди для приема нижегородских первоклассников с 2019 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министр образования Сергей Злобин поручил проработать вопрос приема первоклассников в школы Нижегородской области при помощи электронной очереди с 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона 31 января 2018 года.

Согласно информации, Злобин обсудил с директорами школ, гимназий и лицеев Нижнего Новгорода готовность образовательных учреждений к набору детей в первые классы и дал поручение проработать вопрос внедрения электронной очереди. В приемную кампанию на 2018-2019 учебный год сделать это уже не представляется возможным, но такая работа должна быть проведена к кампании следующего года.

Как сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, с 1 февраля 167 образовательных учреждений начинают прием заявлений в первый класс. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов во время совещания с руководителями управлений образования и руководителями школ обратил внимание педагогов на "искусственно поддерживаемый в родительской среде ажиотаж вокруг поступления в школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии и лицеи". "В прошлом году родители в 4-5 часов утра занимали очереди, чтобы записать своего ребенка в первый класс. Возникали неприятные ситуации, доходившие до открытых конфликтов между родителями. Поэтому сейчас необходимо еще раз максимально четко донести до горожан механизм подачи заявлений, а также организовать работу в школах таким образом, чтобы снять все вопросы", - сказал глава города.

И. о. директора школы №186, где год назад произошел инцидент с участием родителей будущих первоклассников, Елена Беленко доложила, что, учитывая опыт 2017 года, прием заявлений в первый класс в этой школе начался с 24 января и проходит в штатном режиме.

Директор департамента образования Ирина Тарасова подчеркнула, что результаты многих общеобразовательных школ города не менее высоки, чем результаты "статусных школ". Она добавила, что согласно федеральному законодательству в первые классы принимаются дети как с временной, так и с постоянной прописками. Не позднее 1 февраля школы должны начать прием документов по прописке и закончить его до 30 июня.

В заключение встречи глава города отметил, что руководителям педагогических коллективов поставлена задача – снять ажиотаж вокруг процедуры подачи заявлений в школы. "Если необходимо, увеличивайте количество приемных часов. Кроме того, было принято решение, помимо существующей "горячей линии" в департаменте образования и в районных администрациях, организовать единый колл-центр. Ни одна из затруднительных ситуаций, о которых будут сообщать родители, не останется без внимания", - сказал Владимир Панов.

СПРАВКА:

В Нижегородской области работает 899 школ. Планируется, что в 2018-2019 учебном году за школьные парты сядет около 35 тысяч первоклассников.

В Нижнем Новгороде 167 образовательных школ, в которых обучается 124 681 ребенок. Впервые за парты в 2017 году сели 14 614 детей. По предварительным оценкам специалистов, около14,5 тысяч первоклассников придут в школы Нижнего Новгорода школы в 2018 году.