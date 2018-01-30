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Движение по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде ограничено на неопределенный срок.
Как сообщило УГИБДД по Нижегородской области вечером 31 января 2018 года, введенны ограничения в движении по Мызинскому мосту, связанные "с повреждением дорожного покрытия".
"В связи с ожидаемыми сложностями в движении Госавтоинспекция рекомендует выбирать пути объезда, пользоваться другими мостами через р. Оку", - говорится в сообщении.
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