ФСБ сообщило о ликвидации террориста в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ФСБ сообщило о ликвидации террориста в Нижнем Новгороде.

Согласно информации на сайте ведомства от 1 февраля 2018 года, преступник, "оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России".

По месту происшествия у преступника были обнаружены: самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.

"По полученным оперативным данным террорист, являющийся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, был готов осуществить диверсионно-террористический акт в день проведения выборов президента России", - говорится в сообщении.

УФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по фактам участия в деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) и приготовления к террористическому акту.

Напомним, что в октябре 2016 года ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде был оцеплен в связи с поимкой подозреваемых в причастности к организации терактов.