Онлайн-карта работы снегоуборочной техники заработала на сайте администрации Советского района Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Онлайн-карта работы снегоуборочной техники заработала на сайте администрации Советского района Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 1 февраля 2018 года.

Согласно информации, с помощью специальных значков на карте можно увидеть действия снегоочистителей, грейдеров, машин КДМ, снегопогрузчиков и другой спецтехники.



Местоположение и скорость передвижения уборочных машин отображаются с помощью системы навигации ГЛОНАСС. Иконки отображают тип спецтехники, ее маршрут и тип работ, выполняемые данной машиной. Так же любой житель может увидеть представитель какой подрядной организации работает на том или ином участке дороги. Благодаря карте легко узнать скорость движения уборочных машин, план их перемещения. Сервис также доступен и в ночном режиме и на любом электронном устройстве.

"Ранее на нашем сайте было запущено обсуждение на форуме, где жители могли одобрить запуск онлайн карты и высказаться против этой идеи. Жители с радостью нас поддержали! Онлайн-карта - это очень удобно! Я знаю кто и где сейчас вывозит снег или прометает улицу. Теперь и сами жители нашего района смогут самостоятельно отследить работу машин и план очистки улиц", - отметил глава администрации Советского района Владимир Исаев.