Нижегородская дирекция по проведению мероприятий выделит 5,6 млн рублей на подготовку КРК "Нагорный" к продаже билетов на ЧМ

Эмблема ЧМ по футболу 2018
ГАУ НО "Нижегородская дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" выделит 5,6 млн рублей на подготовку КРК "Нагорный" для продажи билетов ЧМ. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.
Учреждение объявило два аукциона. Первый (1 млн 995 тысяч рублей) - на приспособление помещений здания КРК "Нагорный" для временного размещения центра по продаже билетов. В рамках контракта подрядчик должен будет заменить существующие напольные покрытия и окна, смонтировать новые металлопластиковые конструкции, установить перегородки и двери, оборудовать помещения пожарной сигнализацией. В стоимость также входят все работы по перевозке строительного мусора и стройматериалов и последующему демонтажу контракции по окончании чемпионата.
Работы должны быть выполнены до 6 марта 2018 года. Демонтажный период и период восстановления до первоначального состояния определены в срок с 16 июня по 29 июня 2018 года.
В этот же срок в рамках второго контракта должна быть создана система микроклимата на объекте. Начальная (максимальная) цена составляет 3 млн 627 тысяч рублей.
Рассмотрение заявок на участие в электронных торгах и подведение итогов состоится 6 февраля 2018 года. источники финансирования – средства юрлица.
Напомним, что в Нижнем Новгороде на групповом этапе Чемпионата мира по футболу 2018 года сыграют: Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария, Коста-Рика. Всего здесь пройдет шесть матчей: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.
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