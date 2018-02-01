Нижегородский ЦОДД планирует перевести 141 светофор на дистанционное регулирование к лету 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МКУ "Центр организации дорожного движения" Нижнего Новгорода" (ЦОДД) планирует перевести 141 светофор на регулирование с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 1 февраля 2018 года.

Согласно информации, первым на управление автоматизированной системой будет переведен светофор на перекрестке Казанского шоссе и улиц Родионова и Бринского. Со 2 февраля он будет работать в трехпрограммном режиме: с 6:00 до 10:00 и с 14:00 до 20:00 предусмотрено увеличение режима работы светофоров на 20 секунд по сравнению с межпиковым временем.

"В данном случае пропускная способность улучшается за счет увеличения продолжительности фазы регулирования по основной магистрали – Казанскому шоссе. Еще несколько дней этот участок будет находиться под наблюдением. При необходимости мы скорректируем их работу. Ранее мы исследовали дорожную ситуацию на Казанском шоссе от ул. Богдановича до ул. Бринского. В результате было принято решение увеличить цикл светофорного регулирования на пяти объектах со 100 до 120 секунд: Казанское шоссе - Богдановича, Казанское шоссе – остановка "НГТУ", Казанское шоссе - Касьянова, Казанское шоссе - Лопатина и Казанское шоссе - Родионова - Бринского", - рассказал директор ЦОДД Дмитрий Брылин.

По его словам, сейчас специалисты ЦОДД ведут постоянный мониторинг дорожной ситуации, чтобы своевременно реагировать на возникновение транспортных заторов. Например, в декабре 2017 года в результате проведенного обследования были изменены режимы трех светофоров для увеличения пропускной способности пр. Молодежный в Автозаводском районе. Это позволило оптимизировать движение на крупных перекрестках, пересекающих магистраль.

В январе 2018 года подобная работа была проведена специалистами ЦОДД на участках дорог, прилегающих к микрорайону Мещерское озеро. "Из-за капитального ремонта улицы Самаркандской, транспортный поток переместился на улицу Куйбышева. Поэтому возникла необходимость регулировать светофоры на этом удаленном участке. В результате мы скорректировали режимы работы двух светофоров в пиковые часы, чтобы избежать перегрузки на участке по направлению с Мещерского бульвара к Сормовскому и Московскому шоссе утром, когда люди направляются в центр города, и вечером в обратном направлении", - пояснил Брылин.

В настоящее время специалисты ЦОДД завершили предпроектные разработки, касающиеся дистанционного управления перекрестками с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Она предусматривает применение беспроводных линий связи, календарных планов координирования светофорных объектов, диспетчерского управления и визуальной системы наблюдения.