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Происшествия

Водитель ВАЗа погиб при столкновении трёх автомобилей на трассе в Шатковском районе Нижегородской области 1 февраля

02 февраля 2018 10:55  [871] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель ВАЗа погиб при столкновении трёх автомобилей на трассе в Шатковском районе Нижегородской области 1 февраля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 19:50 на 137 км автодороги Нижний Новгород – Саратов. Согласно информации, 30-летний водитель (стаж один год) автомобиля ВАЗ 2108 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Suzuki и КамАЗ 5510.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил смертельное ранение.

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