Облправительство планирует создать единый онкологический кластер в Нижегородской области Общество

Облправительство планирует создать единый онкологический кластер в Нижегородской области Фото: Юлия Горшкова

Облправительство планирует создать единый онкологический кластер в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

2 февраля 2018 года глава региона Глеб Никитин проинспектировал работу Нижегородского областного клинического онкологического диспансера. Главный врач онкодиспансера Олег Железин рассказал о внедрении электронной очереди и дистанционной записи на прием. Согласно информации, смертность от онкозаболеваний в регионе в 2017 году снизилась на 3,8% к уровню прошлого года.

По словам врио губернатора, одним из важнейших шагов в борьбе с раком не только в регионе, но и в стране в целом, может стать создание в Нижегородской области единого регионального онкологического кластера, включающего в себя центр ядерно-лучевой медицины.

"Создание такого кластера поддерживает все профессиональное сообщество, это большой проект федерального масштаба. Его мы сейчас обсуждаем с Минздравом России и с Академией наук, которая поддерживает проект. Также подключилась госкорпорация "Росатом". Мы будем активно двигаться в этом направлении", - подчеркнул Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, значительную помощь в ранней диагностике могут оказать возможности телемедицины: благодаря технологиям пациенты могут общаться с врачами в режиме on-line.

"Далеко не все готовы проехать 200 или 300 километров для консультации. Предстоит выстроить цепочку: онкодиспансер - центральная районная больница и далее, по возможности, участковая поликлиника, и, в идеале, фельдшерско-акушерские пункты. Это позволит сократить время постановки диагноза. Поручение активизировать эту работу уже дано минздраву", - подчеркнул Глеб Никитин.

Также Олег Железин напомнил, что 3 февраля в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижнем Новгороде и Дзержинске областной онкодиспансер проводит "День открытых дверей". Любой житель Нижегородской области в рамках акции может обратиться за консультацией без обязательного направления, при себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Прием будут проводить врачи: онкологи, гинекологи, хирурги, урологи. При необходимости участникам акции проведут лабораторно-диагностическое исследование, УЗИ и рентгенологическое обследование.