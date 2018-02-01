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Общество

Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках несовершеннолетней девочки в г.Шумерля

03 февраля 2018 13:06  [201] Общество

Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках несовершеннолетней Софьи Каленевой в г.Шумерля Чувашской Республики. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда "Волонтёр".

Согласно информации, 12-летняя Софья Каленева 2 февраля 2018 года ушла из дома в 16:00 (предположительно – в лес) и не вернулась. Была одета в коричневую шапку и красный пуховик. При себе имела красный рюкзак.

В г.Шумерля для поисков волонтеры выезжают из Нижнего Новгорода 3 февраля в 14:00. Для уточнения места сбора звонить по телефону 8-906-357-59-83.

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