ГУ МЧС прогнозирует возникновение ЧС в Нижнем Новгороде и Дзержинске из-за метелей 5 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУ МЧС прогнозирует возникновение ЧС в Нижнем Новгороде и Дзержинске из-за метелей 5 февраля 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства 4 февраля.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", завтра на территории Нижегородской области прогнозируются неблагоприятная погода: ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, отдельные порывы южного ветра будут достигать 15 м/с, на дорогах – снежные заносы, накат и гололедица.

С 18:00 4 февраля до 18:00 5 февраля ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью и днем будет составлять 0...-5°С.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП, нарушениями в работе систем ЖКХ. Наибольшая вероятность прогнозируется в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Также из-за плохой погоды возможно увеличение числа ДТП.