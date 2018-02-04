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05 февраля 2018 08:35  [1130] Нижегородское правительство намерено обязать застройщиков согласовывать архитектурные решения до начала строительства
Общество

Нижегородское правительство намерено обязать застройщиков согласовывать архитектурные решения до начала строительства

05 февраля 2018 08:35  [1130] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство намерено обязать застройщиков согласовывать архитектурные решения до начала строительства. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Заксобрания Нижегородской области.

Законопроектом, внесенным врио губернатора 1 февраля 2018 года, предлагается внести изменения в закон "Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области".

В частности, закон предлагается дополнить статьей 29.1, устанавливающей обязанность физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих строительство или реконструкцию объекта капитального строительства на принадлежащем им земельном участке, согласовывать с облправительством архитектурно-градостроительное решение объекта до получения разрешения на строительство.

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