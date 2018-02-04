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Общество

Синоптики прогнозируют похолодание до -15° и шквалистый ветер в Нижегородской области к вечеру 5 февраля

05 февраля 2018 10:41  [1607] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют похолодание до -15° и шквалистый ветер в Нижегородской области к вечеру 5 февраля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, 5 февраля в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, отдельные порывы южного ветра до 15 м/с, на дорогах снежные заносы, накат и гололедица.

Как сообщает начальник отдела метпрогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева, 5 февраля в максимальная температура воздуха составит -2…+1°. По прогнозам синоптиков, в ночь на 6 февраля температура резко опустится до -10…-15° - резкое понижение среднесуточной температуры воздуха на 9-13° ожидается на всей территории региона, дневная температура около -10°. Сильная гололедица. Днем кратковременный снег пойдет только местами.

7 и 8 февраля дневная температура ожидается в районе -8…-13°, ночью до -11…-16°, при прояснениях воздух выхолодится до -20°. Местами небольшой снег, гололедица, ветер слабый. Атмосферное давление вырастет за три дня почти на 20 мм ртутного столба.

В связи с неблагоприятными погодными условиями областное ГУ МЧС рекомендует нижегородцам на улицах соблюдать правила безопасного поведения при сильном ветре: не подходить близко к деревьям и слабоукреплённым конструкциям, по возможности отказаться от использования личного автомобиля.

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