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Спорт

Предприниматель из Тверской области подала иск о банкротстве нижегородского НП "ХК Старт"

05 февраля 2018 14:10  [30] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Предприниматель из Тверской области подала иск о банкротстве некоммерческого партнерства "Хоккейный клуб Старт" (г. Нижний Новгород). Об этом говорится в документах арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, иск индивидуального предпринимателя Юлии Александровной Григорьевой подан 31 января 2018 года, дата его рассмотрения пока не назначена. В деле указано, что сумма задолженности составляет 355 тысяч рублей.

Ранее эта же сумма была взыскана с хоккейного клуба за транспортные услуги, оказанные в 2016 году.

Кроме того, иском о банкротстве НП "ХК Старт" в 2017 году выходила ИФНС России по Сормовскому району. Однако дело было прекращено, так как у клуба не было на балансе средств для возмещения судебных расходов, в том числе на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. А ИФНС от возмещения судебных расходов отказалась.

Согласно данным ЕГРЛЮЛ, НП "ХК Старт", созданное в 2014 году, сейчас находится в стадии ликвидации. В то же время, в январе 2017 года была создана автономная некоммерческая организация "ХК Старт", директором которой является Юрий Ерофеев. Согласно информации на сайте клуба, депутат Гордумы Юрий Ерофеев возглавляет "Старт" с 2014 года.

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