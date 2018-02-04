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Общество

Смертность от рака в Нижегородской области снизилась на 4% в 2017 году

05 февраля 2018 14:26  [373] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Смертность от онкологических заболеваний в Нижегородской области снизилась на 4% в 2017 году по сравнению с показателями за 2016 год. Об этом главный внештатный онколог министерства здравоохранения региона, главный врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Олег Железин сообщил на пресс-конференции 5 февраля 2018 года.

По его словам, снижение смертности наблюдается с 2016 года. "Прошедший год не стал исключением. Смертность продолжает снижаться, за 2017 год - на 4%. Это еще около 300 сохраненных жизней", - отметил Железин.

Он подчеркнул, что есть основания рассчитывать на продолжение этой тенденции, так как население стало активнее обращаться за диспансеризацией или проведением ранней диагностики. Так, в 2017 года количество пациентов с онкологическими заболеваниями, выявленными на I-II стадии, возросло на 2%. Показатель одногодичной летальности, то есть смерти в течение года после выявления заболевания, в прошлом году снизился на 4,5%.

В структуре заболеваний раком первое место занимают злокачественные новообразования кожи, особенно самое опасное из них – меланома. На втором месте по частоте выявления находится рак молочной железы, на третьем – легкого, на четвертом – желудка, на пятом – ободочной кишки. В настоящее время в регионе на I-II стадии заболевание выявляют в 56% случаев.

Как отметил заведующий кафедрой онкологии НижГМА Игорь Терентьев, ранняя диагностика важна не только потому, что повышает возможность выздоровления или длительной ремиссии, но и потому что лечение в таком случае обходится примерно в 16 раз дешевле.

СПРАВКА:
Согласно данным Росстата, в 2017 году в Нижегородской области от злокачественных новообразований умерли 5 814 человек, тогда как в 2016 году – 6 053 человека (снижение на 3,9%).

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