Отделение Международного коммерческого арбитражного суда открылось в Нижнем Новгороде 5 февраля Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отделение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) открылось в Нижнем Новгороде 5 февраля 2018 года.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, МКАС является старейшим арбитражным суд в стране, и его решения признаются в 130 странах мира.

"Это серьезный инструмент для улучшения инвестиционного климата, который придаст новый импульс использованию системы подобных судов. Нижегородское отделение будет обслуживать не только нашу область, но и еще 11 регионов: это признание Нижнего Новгорода как центра коммерческой активности", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, Нижегородская область находится в первой десятке регионов, где создается филиал МКАС. "Открытие МКАС позволяет рассматривать не только международные дела. Это возможность защиты бизнеса и инвесторов, которые сюда приходят", - пояснил он.

По данным ТПП РФ, в составе МКАС 150 арбитров из 25 стран. Ежегодно в этот суд поступает от 250 до 300 международных коммерческих споров с участием компаний из 40-50 стран. МКАС рассматривает международные коммерческие, внутренние, корпоративные и спортивные споры.



СПРАВКА:

Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ осуществляет свою деятельность уже более 85 лет и является ведущим в России и странах Восточной Европы третейским судом по разрешению коммерческих споров международного характера.

МКАС входит в число наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров мира, признанных как отечественными, так и зарубежными предпринимателями. Его решения подлежат исполнению в 130 странах мира (согласно Нью-Йоркской конвенции Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года). С 1999 года МКАС является членом Международной федерации коммерческих арбитражных институтов (МФКАИ).