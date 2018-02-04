Последние новости рубрики Экономика
05 февраля 2018 18:45  [668] Отделение Международного коммерческого арбитражного суда открылось в Нижнем Новгороде 5 февраля
03 февраля 2018 10:48  [1714] Количество выявленных в Нижегородской области фальшивых купюр за 2017 год сократилось почти в два раза
02 февраля 2018 17:58  [1669] Реальные денежные доходы в Нижегородской области снизились на 4% за 2017 год
01 февраля 2018 17:33  [211] Вклад цифровой экономики в ВВП России может достичь 9%, - Михаил Осеевский
30 января 2018 18:29  [209] Объем введенного жилья в Нижегородской области вырос на 2,3% в 2017 году
30 января 2018 16:27  [273] Внешнеторговый оборот Нижегородской области увеличился в 1,5 раза по итогам 11 месяцев 2017 года
30 января 2018 15:51  [432] Нижегородское правительство в 2018 году намерено начать переговоры о партнерских отношениях с турецкой провинцией Сакарья
30 января 2018 10:07  [297] Задолженность по заработной плате в Нижегородской области снизилась на 9% за декабрь 2017 года
29 января 2018 14:01  [315] Минфин РФ реструктурировал Нижегородской области 20 млрд рублей бюджетных кредитов
29 января 2018 13:13  [1631] Правительство РФ намерено направить 4,5 млрд рублей на строительство ряда объектов в Нижегородской области в 2018-2020 гг
Экономика

Отделение Международного коммерческого арбитражного суда открылось в Нижнем Новгороде 5 февраля

05 февраля 2018 18:45  [668] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отделение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) открылось в Нижнем Новгороде 5 февраля 2018 года.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, МКАС является старейшим арбитражным суд в стране, и его решения признаются в 130 странах мира.

"Это серьезный инструмент для улучшения инвестиционного климата, который придаст новый импульс использованию системы подобных судов. Нижегородское отделение будет обслуживать не только нашу область, но и еще 11 регионов: это признание Нижнего Новгорода как центра коммерческой активности", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, Нижегородская область находится в первой десятке регионов, где создается филиал МКАС. "Открытие МКАС позволяет рассматривать не только международные дела. Это возможность защиты бизнеса и инвесторов, которые сюда приходят", - пояснил он.

По данным ТПП РФ, в составе МКАС 150 арбитров из 25 стран. Ежегодно в этот суд поступает от 250 до 300 международных коммерческих споров с участием компаний из 40-50 стран. МКАС рассматривает международные коммерческие, внутренние, корпоративные и спортивные споры.

СПРАВКА:
Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ осуществляет свою деятельность уже более 85 лет и является ведущим в России и странах Восточной Европы третейским судом по разрешению коммерческих споров международного характера.

МКАС входит в число наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров мира, признанных как отечественными, так и зарубежными предпринимателями. Его решения подлежат исполнению в 130 странах мира (согласно Нью-Йоркской конвенции Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года). С 1999 года МКАС является членом Международной федерации коммерческих арбитражных институтов (МФКАИ).

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Суд ТПП
Поделиться:
Фотофакт
Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде04 февраля 2018Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде

Фоторепортажи
Непогода в Нижнем Новгороде
05 февраля 2018 17:46Непогода в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород"

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph