"Фитнес-марафон 55+" пройдет в Дзержинске Нижегородской области 8 февраля Общество

"Фитнес-марафон 55+" пройдет в Дзержинске Нижегородской области 8 февраля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщается в пресс-релизе, марафон продолжит цикл мероприятий, направленных на заботу о старшем поколении. Возраст участников мероприятия - от 55 до 75 лет.

К участию в фестивале будут допущены все желающие посетители МБУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс" города Дзержинска, относящиеся к социальной категории неработающих пенсионеров, имеющие сертификат МБУ "ФОК" и зарегистрированные в качестве участников фестиваля в срок до 7 февраля 2018 года включительно.

Программа фестиваля "Фитнес-марафон 55+":

10:00 - парад-открытие фестиваля (универсальный зал);

10:05 – фитнес-марафон (универсальный зал);

10:35 - подготовка и переход в плавательный бассейн (фойе);

10:50 - аква-марафон (плавательный бассейн);

12:00 - подведение итогов фестиваля (видеозал/спортбар).