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Культура и отдых

Большой театр кукол и Тбилисский драмтеатр посетят Нижний Новгород в рамках "Больших гастролей"

06 февраля 2018 15:15  [202] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Санкт-петербургский Большой театр кукол и Тбилисский русский драматический театр посетят Нижний Новгород в рамках федерального проекта "Большие гастроли". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в минкультуры РФ 6 февраля 2018 года.

Согласно информации, визиты театров состоятся весной 2018 года. На данный момент программа находится на стадии утверждения.

Как сообщается на сайте проекта, в 2018 году "Большие гастроли" охватят все 85 субъектов Российской Федерации и представят новые спецпроекты. За год выступят 300 театров, а количество показов спектаклей превысит две тысячи.

Напомним, что в 2017 году в рамках проекта Нижний Новгород посетил "Санкт-Петербургский государственный театр "Мастерская".

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