Большой театр кукол и Тбилисский драмтеатр посетят Нижний Новгород в рамках "Больших гастролей" Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Санкт-петербургский Большой театр кукол и Тбилисский русский драматический театр посетят Нижний Новгород в рамках федерального проекта "Большие гастроли". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в минкультуры РФ 6 февраля 2018 года.



Согласно информации, визиты театров состоятся весной 2018 года. На данный момент программа находится на стадии утверждения.



Как сообщается на сайте проекта, в 2018 году "Большие гастроли" охватят все 85 субъектов Российской Федерации и представят новые спецпроекты. За год выступят 300 театров, а количество показов спектаклей превысит две тысячи.



Напомним, что в 2017 году в рамках проекта Нижний Новгород посетил "Санкт-Петербургский государственный театр "Мастерская".