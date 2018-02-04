Эксперты в Нижнем Новгороде обсудили разработанные под руководством Бориса Титова предложения по пенсионной реформе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Эксперты в Нижнем Новгороде обсудили разработанные под руководством уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова предложения по пенсионной реформе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании круглого стола "Справедливая и современная пенсионная реформа", 6 февраля 2018 года.



Мероприятие состоялось в рамках цикла, запущенного Институтом экономики роста им. Столыпина. Модератором круглого стола выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, руководитель НРО "Партии Роста" Павел Солодкий.



Он представил присутствующим программу, разработанную Институтом экономики роста, которым руководит Борис Титов. Солодкий напомнил, что каждый работающий житель России платит 22% от зарплаты в пенсионный фонд, при этом пенсии очень слабо индексируются, нагрузка на фонд оплаты труда в России растет вопреки тенденциям мировой экономики, процент нелегального бизнеса составляет порядка 40%, а численность пенсионеров увеличивается. Он также обратил внимание на проблемы демографии и отметил, что около 40% мужчин в России не доживают до пенсии.



"Что в этой ситуации делать? Первое: необходимо проиндексировать в полном объеме пенсии на процент инфляции 2014-2016 годов, потому что она была в эти годы ужасно высокой, в среднем около 15%, а пенсии повышались очень незначительно. Второе: не облагать взносами в пенсионный фонд работающих пенсионеров и индивидуальных предпринимателей, не допускать повышения пенсионного возраста. Третье: обеспечить бюджетное финансирование пенсионных обязательств, возникших во время СССР", - рассказал Солодкий, добавив, что программа также предлагает поднять НДФЛ для лиц с зарплатой свыше 1 млн рублей до 25%.



Один из участников круглого стола, доктор экономических наук Василий Козлов согласился с тем, что проблема демографии стоит особенно остро. При этом он также отметил связь между недостаточным размером пенсий и низкими зарплатами. "Чтобы выплачивать достойную пенсию, минимальная зарплата сегодня должна быть 50 тысяч рублей", - сказал он.



Председатель Федерации общественных палат городов Нижегородской области Дмитрий Стерхов отметил, что инициативу "Партии Роста" можно поддержать уже из-за названия – "Справедливая и современная пенсионная реформа". Он подчеркнул, что необходимы госгарантии получения достойной пенсии, "на которую можно реально прожить", закрепленные законодательно, надзор за распоряжением средствами пенсионных фондов, страхование пенсионных накоплений, рост НДФЛ для лиц, имеющих зарплаты свыше 1 млн рублей.



В свою очередь зампредседателя Нижегородского областного союза организаций профсоюзов "Облсовпроф" Михаил Орлов высказал убежденность в том, что условия жизни пожилого населения не должны меняться в худшую сторону в зависимости от того, какие перемены происходят во власти. Он также согласился с тем, что проблема пенсионной системы связана с уровнем оплаты труда и с высоким процентом "серого сегмента" рынка. Кроме того, он также выступил за прогрессивную шкалу налогообложения.