Последние новости рубрики Общество
06 февраля 2018 19:06  [663] Владимир Исаев поддержал инициативу председателей ТОС самостоятельно отслеживать работу дворников в Нижнем Новгороде
06 февраля 2018 18:59  [174] Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог ото льда
06 февраля 2018 18:24  [175] "Никакой приемлемой пенсии при стагнирующей экономике не будет", - Александр Прудник
06 февраля 2018 17:53  [888] Нижегородское минимущества планирует сдать в аренду морг
06 февраля 2018 17:43  [376] Один случай гриппа выявлен в Нижегородской области по данным на 5 февраля
06 февраля 2018 17:02  [187] "Очень важно, чтобы люди поняли необходимость перемен в пенсионной политике", - Павел Солодкий
06 февраля 2018 17:00  [241] Эксперты в Нижнем Новгороде обсудили разработанные под руководством Бориса Титова предложения по пенсионной реформе
06 февраля 2018 16:38  [1010] Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты работникам "ФСК-Поволжье" в Нижегородской области
06 февраля 2018 15:13  [454] Врачи нижегородского кардиоцентра провели уникальное для региона "кесарево сечение" женщине с болезнью сердца
06 февраля 2018 15:00  [264] Облправительство выделило более 20 млн рублей на капремонт лестниц у двух башен Нижегородского кремля
Общество

Нижегородское минимущества планирует сдать в аренду морг

06 февраля 2018 17:53  [888] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области планирует сдать в аренду морг в детской областной больнице (Нижний Новгород, ул. Ванеева, 211). Об этом сообщается в материалах на сайте министерства.

Согласно информации, торги на право аренды помещения морга назначены на 1 марта 2018 года. Начальный размер аренды определен в сумме 17,8 тысячи рублей в месяц. Отмечается, что помещение сдается в аренду на 11 месяцев для размещения ритуального зала.

Кроме того, минимущества планирует сдать в аренду еще два помещения для аналогичных целей. Одно из них располагается в Городецкой центральной районной больнице (начальная цена – 14,1 тысячи рублей в месяц) и предназначено для размещения ритуального зала. Второе находится в Бутурлинской ЦРБ (17,9 тысячи рублей в месяц), в нем планируется разместить салон ритуальных услуг.

Напомним, в октябре 2017 года в Нижегородской области был принят новый закон, согласно которому заниматься погребением теперь могут только специализированные службы, созданные органами МСУ. Организации, которые этого статуса не имеют, называются ритуальными службами и могут оказывать иные услуги, связанные с похоронами, кроме непосредственно погребения. Муниципальные образования могут передавать часть своих полномочий ритуальным организациям на конкурсной основе.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде04 февраля 2018Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде

Фоторепортажи
Непогода в Нижнем Новгороде
05 февраля 2018 17:46Непогода в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород"

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph