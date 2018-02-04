Нижегородское минимущества планирует сдать в аренду морг Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области планирует сдать в аренду морг в детской областной больнице (Нижний Новгород, ул. Ванеева, 211). Об этом сообщается в материалах на сайте министерства.



Согласно информации, торги на право аренды помещения морга назначены на 1 марта 2018 года. Начальный размер аренды определен в сумме 17,8 тысячи рублей в месяц. Отмечается, что помещение сдается в аренду на 11 месяцев для размещения ритуального зала.



Кроме того, минимущества планирует сдать в аренду еще два помещения для аналогичных целей. Одно из них располагается в Городецкой центральной районной больнице (начальная цена – 14,1 тысячи рублей в месяц) и предназначено для размещения ритуального зала. Второе находится в Бутурлинской ЦРБ (17,9 тысячи рублей в месяц), в нем планируется разместить салон ритуальных услуг.



Напомним, в октябре 2017 года в Нижегородской области был принят новый закон, согласно которому заниматься погребением теперь могут только специализированные службы, созданные органами МСУ. Организации, которые этого статуса не имеют, называются ритуальными службами и могут оказывать иные услуги, связанные с похоронами, кроме непосредственно погребения. Муниципальные образования могут передавать часть своих полномочий ритуальным организациям на конкурсной основе.