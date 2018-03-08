Администрация Нижнего Новгорода увеличила стоимость гарантированных услуг по погребению на 2,5% Общество

Администрация Нижнего Новгорода увеличила стоимость гарантированных услуг по погребению на 2,5%. Соответствующее постановление глава города Владимир Панов подписал 5 марта 2018 года.

Согласно документу, стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе в 2018 году составляет 5 тысяч 701 рубль 31 копейку. Предыдущее постановление устанавливало ее на уровне 5 тысяч 562 рубля 25 копеек.

Постановление предусматривает: предоставление и доставку гроба и других предметов, необходимых для погребения (1 тысяча 693 рубля); перевозку тела (останков) умершего на кладбище или в крематорий (1 тысяча 685 рублей 31 копейка); погребение или кремацию с последующей выдачей урны с прахом (2 тысячи 323 рубля).

Стоимость услуг, предоставляемых похоронной службе при отсутствии родственников или законных представителей покойного, включает: облачение тела (324 рубля); предоставление гроба (1 тысяча 212 рублей); перевозку умершего (1 тысяча 955 рублей); погребение (2 тысячи 210 рублей 31 копейка).

Напомним также, что в марте 2018 года нижегородская администрация утвердила порядок деятельности крематория. На сайте крематория сообщается, что цены на его услуги начинаются от 11 тысяч 430 рублей.