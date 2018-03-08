Нижегородское правительство выделит 13,5 млн рублей на открытие четырех центров аккредитации транспорта на период ЧМ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Правительство Нижегородской области запланировало открытие четырех центров аккредитации для транспорта на период Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок от 6 марта 2018 года.



Согласно информации, функционирование системы аккредитации, предназначенной для проезда транспорта в зоны с ограниченным режимом допуска во время проведения тестовых матчей и матчей чемпионата, выделено 13,5 млн рублей за счет облбюджета. Заказчиком выступает ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий".



Для получения пропуска собственник автомобиля или его представитель должны лично явиться в пункт выдачи.



Чтобы подать заявку на аккредитацию, каждый заявитель или организация должен зарегистрировать информацию о себе. Это можно сделать: в электронном виде, через форму на сайте города-организатора в разделе "Аккредитация" или в центрах выдачи транспортных пропусков. Функционал, позволяющий проходить процедуру аккредитации, будет реализован на базе сайта города-организатора и станет доступен для подачи заявок с 1 апреля 2018 года.



Пункты выдачи транспортных пропусков будут находиться по следующим адресам: второй этаж ТЦ "Аврора", ул. Советская, 12 (работает на прием заявок и выдачу пропусков); первый этаж ФОК "Мещерский", ул. Карла Маркса, 21 (работает только на выдачу пропусков, в том числе служебных); ТЦ "Небо", ул. Б.Покровская, 82; здание администрации Нижегородского района, ул. Пискунова 1.



Электронный аукцион по выбору подрядчика состоится 2 марта.



Напомним, ранее облправительство заявляло о намерении 1 марта озвучить информацию о центрах аккредитации автомобилей.



Как сообщалось ранее, матчи в Нижнем Новгороде состоятся 18 июня, 21 июня, 24 июня, 27 июня, 1 июля и 6 июля 2018 года. В дни матчей (за шесть часов да начала и в течение трех часов после матча) будет полностью перекрыто движение в мкрн "Мещерское озеро", в районе ул. Стрелки, Совнаркомовской, Самаркандской. Кроме того, будут закрыты улицы вблизи фанзоны на пл.Минина: улицы Добролюбова, Малая Покровская, Звездинка, Октябрьская, Варварская, Широкая, Пискунова (от Верхневолжской набережной до Лыковой дамбы), Верхневолжская набережная (от пл. Минина до Нестерова), Большая Печерская (от ул. Пискунова до Нестерова), Ульянова (от ул. Нестерова до пл. Минина), Ошарская (от ул. Пискунова до Грузинской), Грузинская (от ул. Алексеевской до пер. Университетского).