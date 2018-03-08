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Общество

Администрация Нижнего Новгорода объявила конкурс на должность гендиректора МП "Нижегородэлектротранс"

07 марта 2018 17:32  [570] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода объявила конкурс на замещение вакантной должности генерального директора МП "Нижегородэлектротранс". Об этом сообщается на сайте мэрии 7 марта 2018 года.

Согласно информации, заявки на конкурс принимаются до 27 марта.

Конкурс будет проводиться очно в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия организует проведение компьютерного тестирования кандидатов на определение уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий и компьютерного тестирования на знание законодательства в сфере деятельности муниципальной организации, наличие профессиональных умений и навыков. Кандидаты, набравшие по результатам каждого тестирования более 75%, допускаются до второго этапа.

При проведении второго этапа кандидаты представляют предложения по программе развития муниципальной организации, а затем проводится индивидуальное собеседование.

Напомним, Максим Дранишников в феврале покинул пост руководителя МП "Нижегородэлектротранс". Обязанности руководителя исполняет заместитель Дранишникова Евгений Ануфриев.

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