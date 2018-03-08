Нижегородские мужчины поздравили женщин самой большой в мире восьмеркой Общество

Нижегородские мужчины установили рекорд России выстроившись цифрой 8 на Чкаловской лестнице в Международный женский день.

Как сообщила пресс-служба горадминистрации 8 марта 2018 года, результаты необычного флешмоба зафиксировали эксперты "Книги рекордов России". Выразить чувства женщинам к подножию Нижегородского кремля пришли 728 мужчин. Это почти в два раза больше, чем год назад, когда была сделана первая нижегородская "Мужская открытка".

"Это замечательно, что мы, нижегородские мужчины, можем признаться в любви женщинам таким нестандартным способом. И наше искреннее поздравление могут увидеть не только в Нижнем Новгороде, но и во всей России. Спасибо вам за то, что вы нас бережете, заботитесь о нас, во всем нам помогаете. Мы вас ценим и очень любим", - приводятся в сообщении слова главы города Владимира Панова.

Мэр выразил уверенность, что в следующем году весенний флешмоб объединит еще больше человек. "Если Минин и Пожарский смогли собрать ополчение для спасения Москвы, то масштабно поздравить наших любимых женщин с 8 Марта у нижегородцев точно получится", - сказал Панов.