Игроки нижегородского ХК "Торпедо" проведут автограф-сессию после выхода из розыгрыша Кубка Гагарина 13 марта Спорт

Игроки нижегородского ХК "Торпедо" проведут автограф-сессию по завершению участия в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Как сообщает пресс-служба клуба, мероприятие состоится 13 марта в КРК "Нагорный".

Как сообщается в пресс-релизе, в рамках встречи все желающие смогут сфотографироваться, взять автограф и пообщаться с хоккеистами и тренерами "Торпедо", а также поблагодарить торпедовцев за игру и высказать свои пожелания перед наступающим межсезонным периодом.

Вход свободный.

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Напомним, что нижегородцы потерпели поражения во всех четырёх матчах первой серии плей-офф с ярославским "Локомотивом". Как прокомментировал главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра, "тяжело проигрывать всю серию в одну шайбу и в овертаймах".