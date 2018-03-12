Горадминистрация объявила четыре аукциона на организацию сезонной торговли в Нижнем Новгороде в 2018 году Общество

Горадминистрация объявила четыре аукциона на организацию сезонной торговли в Нижнем Новгороде в 2018 году. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Согласно документации, департамент экономического развития, предпринимательства и закупок горадминистрации объявил четыре аукциона на размещение нестационарных торговых объектов по продаже мороженого, прохладительных напитков, сувениров, продукции общественного питания и кваса. Аукционы назначены на 20 и 27 марта, а также на 17 и 24 апреля. Участие в них могут принять субъекты малого и среднего предпринимательства.

В аукцион, который пройдет 20 марта, включено две автолавки для продажи молочной продукции, а также 134 дополнительных места для размещения нестационарных объектов: 65 автоцистерн по продаже кваса, 29 тележек по продаже мороженого, 13 палаток художественных промыслов, а также 22 палатки и тележки с продукцией общественного питания. Места для размещения данных объектов находятся во всех районах города, в том числе на ул. Рождественской и Большой Покровской. Согласно документации, предполагается использовать типовые павильоны и объекты торговли единого образца.

На 27 марта назначен конкурс на предоставление места для размещения автолавки по продаже молочной продукции на ул. Страж Революции, на 17 апреля – для размещения аналогичной автолавки на Волжской набережной, на 24 апреля – на ул. Ленина.

Согласно документации, места предоставляются со дня, следующего после оглашения результатов, до 31 декабря 2018 года. Дополнительные места, включенные в аукцион на 20 марта, предоставляются до 1 ноября 2018 года.