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Общество

Горадминистрация объявила четыре аукциона на организацию сезонной торговли в Нижнем Новгороде в 2018 году

12 марта 2018 17:37  [371] Общество

Горадминистрация объявила четыре аукциона на организацию сезонной торговли в Нижнем Новгороде в 2018 году. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Согласно документации, департамент экономического развития, предпринимательства и закупок горадминистрации объявил четыре аукциона на размещение нестационарных торговых объектов по продаже мороженого, прохладительных напитков, сувениров, продукции общественного питания и кваса. Аукционы назначены на 20 и 27 марта, а также на 17 и 24 апреля. Участие в них могут принять субъекты малого и среднего предпринимательства.

В аукцион, который пройдет 20 марта, включено две автолавки для продажи молочной продукции, а также 134 дополнительных места для размещения нестационарных объектов: 65 автоцистерн по продаже кваса, 29 тележек по продаже мороженого, 13 палаток художественных промыслов, а также 22 палатки и тележки с продукцией общественного питания. Места для размещения данных объектов находятся во всех районах города, в том числе на ул. Рождественской и Большой Покровской. Согласно документации, предполагается использовать типовые павильоны и объекты торговли единого образца.

На 27 марта назначен конкурс на предоставление места для размещения автолавки по продаже молочной продукции на ул. Страж Революции, на 17 апреля – для размещения аналогичной автолавки на Волжской набережной, на 24 апреля – на ул. Ленина.

Согласно документации, места предоставляются со дня, следующего после оглашения результатов, до 31 декабря 2018 года. Дополнительные места, включенные в аукцион на 20 марта, предоставляются до 1 ноября 2018 года.

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