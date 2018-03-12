Коммунист Николай Сатаев избран председателем комиссии нижегородской Думы по экономике Политика

Николай Сатаев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Руководитель фракции КПРФ Николай Сатаев избран председателем комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству. Об этом сообщили в Гордуме.

На заседании 12 марта 2018 года Дмитрий Барыкин ("Единая Россия") сложил полномочия председателя, так как ранее был избран председателем Думы.

Члены комиссии единогласно одобрили избрание Сатаева председателем, а его заместителем стала Анна Татаринцева ("Справедливая Россия"). Другие кандидатуры на эти должности не выдвигались.