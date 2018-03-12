Хоры московской консерватории и Храма Христа Спасителя примут участие в Пасхальном соборе в Нижнем Новгороде 13 апреля

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Традиционный пасхальный хоровой собор пройдет в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде 13 апреля 2018 года. Об этом сообщает Нижегородская митрополия.
Согласно информации, собор возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В нём примут участие восемь хоровых коллективов из Нижнего Новгорода и Москвы. В качестве специальных гостей приглашены камерный хор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Преображенский хор Храма Христа Спасителя.
Начало мероприятия в 15:00.
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