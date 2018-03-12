Последние новости рубрики Общество
15 марта 2018 13:57  [294] Нижегородская администрация намерена направить почти 27 млн рублей на содержание ул. Б.Покровской в 2018 году
15 марта 2018 13:37  [76] Оформление нижегородской телебашни художественной подсветкой завершится в конце апреля - начале мая
15 марта 2018 13:13  [401] Никита Михалков получил легкую травму в Нижнем Новгороде 15 марта
15 марта 2018 12:59  [141] Нижегородское правительство намерено выделить более 370 млн рублей на строительство здания дивеевской администрации
15 марта 2018 12:34  [686] Нижегородское правительство продолжает переговоры с "Орелстроем" по достройке II очереди ЖК "Квартал Европейский"
15 марта 2018 12:24  [97] Владимирская компания выполнит проект расширения Новостригинского кладбища в Нижнем Новгороде
15 марта 2018 12:13  [129] Электричество отключено в 19 домах Канавинского района Нижнего Новгорода в связи с плановыми работами 15 марта
15 марта 2018 11:51  [105] "Ростелеком" запустил портал для видеонаблюдения за выборами президента
15 марта 2018 10:48  [781] "Читать новости на сайте с историей очень удобно", - Сергей Ефимов
15 марта 2018 10:32  [124] "Если НИА публикуют информацию градозащитников – это гарантия того, что нас как минимум услышат", - Мария Попова
Общество

Никита Михалков получил легкую травму в Нижнем Новгороде 15 марта

15 марта 2018 13:13  [401] Общество
Никита Михалков

Никита Михалков

Фото: ТВЦ

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Никита Михалков получил легкую травму в Нижнем Новгороде 15 марта 2018 года. Об этом он сообщил журналистам.

Доверенное лицо кандидата на должность Президента России, кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков прибыл в Нижний Новгород сегодня. С утра он провел дебаты в нижегородском телецентре сначала в телестудии каналов "Россия-1" и "Россия-24", потом на радио. После этого Никита Михалков отправился в региональный избирательный штаб кандидата на встречу с волонтерами.

Как выяснил корреспондент НИА "Нижний Новгород", перед поездкой на дебаты с Никитой Михалковым произошел неприятный инцидент. В штаб он приехал с корсетом на шее, на затылке был пластырь. Михалков рассказал о том, что он поскользнулся и упал сегодня утром.

"Упал, когда выходил из машины уже по приезду в Нижний Новгород. Было очень скользко. Сделали перевязку, заклеили пластырем затылок, сделали МРТ, чтобы не было гематомы. Я сильно ударился головой", - сообщил Никита Михалков. Сейчас он чувствует себя нормально.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph