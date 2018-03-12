Анна Гор возглавила рабочую группу по разработке стратегии развития культуры Нижнего Новгорода Культура и отдых

Анна Гор Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор Волго-Вятского филиала государственного музейного выставочного центра "РОСИЗО" Анна Гор возглавила рабочую группу по разработке стратегии развития культуры Нижнего Новгорода.

Как сообщила 16 марта 2018 года пресс-служба администрации города, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов провел первую встречу с экспертами в рамках формирования стратегии культурного развития Нижнего Новгорода на базе государственного центра современного искусства "Арсенал". В заседании приняли участие представители экспертного сообщества, среди которых были издатели, музыковеды, руководители детских музыкальных школ и школ искусств, художники, фотографы, представители научных кругов города.

Панов предложил участникам заседания включиться в диалог, обменяться мнениями и выработать первые шаги в разработке стратегии.

"Для того чтобы ответить на вопрос: какой должна быть стратегия развития культуры в Нижнем Новгороде, и как следствие, какими должны быть программы по тем или иным направлениям, мне очень нужна ваша помощь. На мой взгляд, прорывные конкурентные компетенции, крайне важные для города - это образование, как дошкольное, школьное так и высшее, которое является ключевым фактором в борьбе за человеческий капитал; и культурная сфера, потому что это вопрос реализации или самореализации человека. Чем качественнее будет образование, а также духовный, творческий потенциал города, тем больше жителей нашей страны будут выбирать Нижний Новгород в качестве современного культурного центра притяжения и проживания", - сказал мэр.

"В первую очередь мы должны попытаться сформировать и защитить наши публичные предложения по определенным критериям, которые и станут программой первоочередных мероприятий по развитию и совершенствованию культуры в городе. Причем не только на будущее, но и на завтрашний день. Результативность работы группы возможна только в условиях, когда есть люди, имеющие право принимать решения, а это мэрия", - сказал доктор социологических наук, член координационного совета по реализации проекта "Рождественская сторона" Александр Сериков.

По словам директора группы компаний "Нескучный Нижний" Александры Шаровой, главное, чтобы разработанная стратегия была реализована, а не осталась на бумаге. "Мы люди неравнодушные. В городе повеяли новые ветры, может быть, на этой, волне свежего воздуха нам удастся сделать для города то, что не удавалось сделать раньше. Так что будем работать и с надеждой смотреть в будущее", - отметила она.



"В институтах культуры накопилось очень много заборов, через которые очень трудно перейти, трудно услышать друг друга. Чем больше людей обсуждают возникающие вопросы, чем больше мы спорим, тем четче формулируем нашу цель, к которой должны прийти. Без этого диалога мы ее не добьемся. Я пытаюсь уйти от субъективных решений, пытаюсь максимально вовлечь людей, которые являются экспертами в этом пространстве, чтобы они подсказывали органам власти, что нужно делать, так как изменения в культурной жизни города необходимы", - резюмировал Панов.

Следующее заседание рабочей группы запланировано на апрель.