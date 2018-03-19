Горадминистрация выбрала подрядчиков по ремонту дорог Нижнего Новгорода в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Администрация Нижнего Новгорода выбрала подрядчиков по ремонту дорог Нижнего Новгорода в 2018 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, в Сормовском районе ремонтом будет заниматься ООО фирма "Магистраль". При начальной цене контракта в 299,2 млн рублей компания запросила цену 296,2 млн рублей, обойдя ООО "Нижавтодорстрой" с ценой контракта в 297,7 млн рублей.



Последнее стало победителем по Автозаводскому, Ленинскому и Московскому районам. За ремонт дорог в этих трех районах ООО "Нижавтодорстрой" запросило 287,6 млн рублей (начальная цена контракта составляла 290,5 млн рублей). В аукционе также участвовало ООО "Магистраль", но заявленная им цена оказалась выше.



В Нижегородском, Советском и Приокском районах ремонт дорог в этом году будет вести ООО корпорация "Стройинвест", предложившее выполнить работы за 190,1 млн рублей при начальной стоимости в 192 млн рублей. Стоимость этих работ также участвовавшего в торгах ООО "Нижавтодорстрой" была заявлена в размере 191 млн рублей.



На выполнение ремонта дорог в Канавинском районе заявился лишь один участник – ООО "Дорожник". Стоимость контракта составляет 101,9 млн рублей.



Напомним, ремонт будет проводиться в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Основной объем средств поступит из федерального бюджета (96%). Областной бюджет предоставит 0,5% финансирования, местный – 3,5%.



СПРАВКА:

Учредителями ООО "Магистраль" являются Реан Абраамян, Олег Терехин и Кирилл Кузьмин. Уставный капитал – 2 млн рублей. Учредителем ООО "Нижавтодорстрой" выступает Усик Петросян. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Учредителем ООО корпорация "Стройинвест" является Пап Петросян. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредителем ООО "Дорожник" является Алексей Разорвин. Уставный капитал – 500 тысяч рублей.