Шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский начал работать в нижегородском депкульте Общество

Вячеслав Василевский Фото: из личного арива

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский начал работать в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации 19 марта 2018 года.



Согласно информации, Василевский приступил работе в марте в качестве главного специалиста отдела организации городских мероприятий и социокультурной деятельности департамента.



По информации источников агентства, спортсмен в будущем может занять пост главы городского департамента спорта и молодежной политики вместо покинувшего должность в конце февраля 2018 года Леонида Стрельцова. В администрации эту информацию не подтверждают, отмечая, что после официального ухода Стрельцова обязанности директора пока исполняет его заместитель Сергей Низяев.



Как сообщалось ранее, Леонид Стрельцов возглавил департамент в 2014 году после выделения этого структурного подразделения из департамента культуры и спорта.



СПРАВКА:

Вячеслав Николаевич Василевский (родился в 1988 году, в городе Зеленогорске Красноярского края, СССР) - российский профессиональный спортсмен, выступающий в боевых единоборствах, по боевому самбо и смешанным единоборствам (MMA). Чемпион M-1 Selection 2010. Чемпион M-1 Challenge в полутяжелом весе. Чемпион Европы по версии "Mix Fight Combat". Шестикратный чемпион мира по боевому самбо. Двукратный чемпион Европы по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по боевому самбо. Чемпион ВВ МВД России по рукопашному бою 2012-2014. Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Чемпион М1 в среднем весе.