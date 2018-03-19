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Общество

Центр организации дорожного движения выбрал подрядчиков по обустройству дорог Нижнего Новгорода

19 марта 2018 19:14  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

МКУ "Центр организации дорожного движения" выбрал подрядчиков по обустройству дорог Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, установкой пешеходных ограждений займется ООО "СК-Аутсорсинг". Цена контракта составила 7,9 млн рублей при начальной цене в 11,1 млн рублей. В торгах также участвовало ООО "Стандарт групп", но его предложение оказалось дороже.

Единственным участникам аукциона на право восстановления светофоров стало специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Главного управления внутренних дел Нижегородской области. Цена контракта была заявлена в размере 7,5 млн рублей.

ООО "Горизонт-М" выполнит работы по нанесению разметки термопластиком. Оно стало единственной компанией, чья заявка соответствовала всем необходимым требованиям. Стоимость контракта составляет почти 20 млн рублей. Устанавливать дорожные знаки будет ООО "Дорзнаксервис-НН". Оно стало победителем торгов, предложив цену контракта в 2,6 млн рублей при начальной цене в 2,8 млн рублей. В аукционе также участвовало ООО "Автодорстрой-НН", но запрошенная им сумма оказалась выше.

Напомним, все работы должны быть выполнены в срок с 4 июня по 3 октября 2018 года. Источники финансирования работ – федеральный бюджет, а также средства областного и городского дорожных фондов. Обустройство будет проводиться в рамках программы "Безопасные и качественные дороги".

СПРАВКА:
Учредителем ООО "СК-Аутсорсинг" (Тольятти) является Галина Кучерявенко. Уставный капитал – 10 тысяч рублей.

ООО "Горизонт-М" зарегистрировано в Пензе. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредитель – Дмитрий Вадимович Архипов, директор – Вадим Геннадьевич Архипов. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Учредителями ООО "Дорзнаксервис-НН" (Нижний Новгород) являются Николай Бочаров и Татьяна Жадаева. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.

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