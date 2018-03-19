Заседание правления нижегородского ХК "Торпедо" пройдет 21 марта 2018 года. Об это сообщили в клубе 20 марта.
Согласно информации, на заседании будут обсуждаться итоги прошедшего сезона. С докладом о них выступит главный тренер Петерис Скудра.
Напомним, что хоккеисты "Торпедо" прекратили борьбу в текущем розыгрыше Кубка Гагарина после проигрыша ярославскому "Локомотиву" со счетом 2:3 в четвертом матче плей-офф 7 марта.
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