Заседание правления нижегородского ХК "Торпедо" пройдет 21 марта Спорт

Заседание правления нижегородского ХК "Торпедо" пройдет 21 марта 2018 года. Об это сообщили в клубе 20 марта.

Согласно информации, на заседании будут обсуждаться итоги прошедшего сезона. С докладом о них выступит главный тренер Петерис Скудра.

Напомним, что хоккеисты "Торпедо" прекратили борьбу в текущем розыгрыше Кубка Гагарина после проигрыша ярославскому "Локомотиву" со счетом 2:3 в четвертом матче плей-офф 7 марта.