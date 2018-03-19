Последние новости рубрики Политика
20 марта 2018 13:54  [27] Виктор Большаков официально представлен в должности руководителя УФНС по Нижегородской области 20 марта
20 марта 2018 13:30  [161] И.о. гендиректора Дмитрий Цыганков в данный момент проводит рабочие встречи и совещания, - НПАТ
20 марта 2018 13:25  [128] ОНК Москвы намерена проверить условия содержания под стражей экс-начальника нижегородского УФНС
20 марта 2018 12:52  [540] Обыски идут в офисе и.о. гендиректора НПАТ Дмитрия Цыганкова 20 марта
20 марта 2018 12:50  [225] Замдиректора департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Валерий Лунёв покидает должность
19 марта 2018 18:59  [168] "Иностранные наблюдатели дали высокую оценку тому, как были организованы выборы", - Николай Пугин
19 марта 2018 17:43  [1265] "Есть ощущение, что выборы прошли достаточно чисто", - Евгений Семенов
19 марта 2018 17:00  [335] "Обновленная политическая система в Нижегородской области является состоятельной и работает успешно", - Денис Москвин
19 марта 2018 15:57  [2887] СИЗО "Лефортово" опровергает информацию о смерти у них экс-руководителя нижегородского УФНС Владимира Шелепова
19 марта 2018 15:55  [4002] "Мы стали свидетелями ряда неожиданностей в Нижегородской области 18 марта ", - Александр Прудник
Политика

Замдиректора департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Валерий Лунёв покидает должность

20 марта 2018 12:50  [225] Политика
администрация Нижнего Новгорода

администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Валерий Лунёв покидает должность. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в горадминистрации 20 марта 2018 года.

Согласно информации, он написал заявление по собственному желанию. Последний день его работы в департаменте – 23 марта.

Напомним, что 6 марта 2018 года директором департамента стала бывший сотрудник министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Елена Кузнецова. На этом посту она сменила Александра Голофастова, который ушёл 16 февраля.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph