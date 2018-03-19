Замдиректора департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Валерий Лунёв покидает должность Политика

администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Валерий Лунёв покидает должность. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в горадминистрации 20 марта 2018 года.

Согласно информации, он написал заявление по собственному желанию. Последний день его работы в департаменте – 23 марта.

Напомним, что 6 марта 2018 года директором департамента стала бывший сотрудник министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Елена Кузнецова. На этом посту она сменила Александра Голофастова, который ушёл 16 февраля.