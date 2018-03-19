Нижегородский КУГИ считает необходимым передать бесхозяйные инженерные сети ресурсоснабжающим организациям Общество

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом администрации Нижнего Новгорода Ирина Брагина на заседании комиссии по городскому хозяйству Гордумы 20 марта 2018 года сообщила, что КУГИ считает необходимым передать бесхозяйные инженерные сети на баланс ресурсоснабжающих организаций, в том числе ОАО "Теплоэнерго" и ОАО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании.

По словам зампредседателя, по итогам 2017 года в реестре муниципального имущества числится 4 272 объекта инженерной инфраструктуры без обременения договорными обязательствами, что составляет 1,5% от общих сетей города.

Генеральный директор ОАО "Теплоэнерго" и член комиссии по городскому хозяйству Александр Котельников предложил свои варианты передачи объектов на баланс ресурсоснабжающих предприятий.

"За 2017 год "Теплоэнерго" не взяло на свой баланс ни одного объекта. Есть утвержденная государством процедура передачи бесхозяйных сетей – это аренда по конкурсу или концессия по конкурсу. Иные процедуры трудно ложатся при тарифном регулировании. В случае передачи этих сетей без выполнения установленных государством процедур есть большие риски, что при установлении тарифов эти затраты не будут включены в тариф", - отметил Котельников.

Он также заметил, что за 2017 год не было организовано ни одного конкурса. Еще одно предложение - передать сети в уставный капитал ресурсоснабжающей организации, чтобы потом коммуникации в течение трех лет были полностью реконструированы. Депутаты попросили КУГИ передавать сети ресурсоснабжающим организациям с соблюдением установленных государством процедур и приняли решение о создании рабочей комиссии с участием КУГИ, департамента жилья администрации города, "Теплоэнерго" и "Водоканала", чтобы осмыслить вопрос с юридической точки зрения и понять позицию каждого ведомства. До начала работы комиссии все заинтересованные стороны могут представить свою позицию в письменном виде.