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Общество

Горадминистрация намерена создать АНО "Институт развития городской среды Нижнего Новгорода"

20 марта 2018 20:09  [20] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Горадминистрация намерена создать автономную некоммерческую организацию "Институт развития городской среды города Нижнего Новгорода". Об этом говорится в материалах к совместному заседанию комиссий Гордумы по имуществу и по МСУ, которые имеются в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Согласно информации, утром 21 марта 2018 года перед заседанием Гордумы комиссии соберутся, чтобы рассмотреть вопрос о создании этой организации. Учредителем "Института развития городской среды Нижнего Новгорода" выступит горадминистрация.

Отмечается, что принятие указанного проекта повлечет увеличение расходов бюджета Нижнего Новгорода.

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