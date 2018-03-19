Горадминистрация намерена создать АНО "Институт развития городской среды Нижнего Новгорода"

Фото:
Горадминистрация намерена создать автономную некоммерческую организацию "Институт развития городской среды города Нижнего Новгорода". Об этом говорится в материалах к совместному заседанию комиссий Гордумы по имуществу и по МСУ, которые имеются в распоряжении НИА "Нижний Новгород".
Согласно информации, утром 21 марта 2018 года перед заседанием Гордумы комиссии соберутся, чтобы рассмотреть вопрос о создании этой организации. Учредителем "Института развития городской среды Нижнего Новгорода" выступит горадминистрация.
Отмечается, что принятие указанного проекта повлечет увеличение расходов бюджета Нижнего Новгорода.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+