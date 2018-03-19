Горадминистрация намерена создать АНО "Институт развития городской среды Нижнего Новгорода" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Горадминистрация намерена создать автономную некоммерческую организацию "Институт развития городской среды города Нижнего Новгорода". Об этом говорится в материалах к совместному заседанию комиссий Гордумы по имуществу и по МСУ, которые имеются в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Согласно информации, утром 21 марта 2018 года перед заседанием Гордумы комиссии соберутся, чтобы рассмотреть вопрос о создании этой организации. Учредителем "Института развития городской среды Нижнего Новгорода" выступит горадминистрация.

Отмечается, что принятие указанного проекта повлечет увеличение расходов бюджета Нижнего Новгорода.