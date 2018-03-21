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БК "Нижний Новгород" проиграл "Умана Рейер Венеция" со счётом 76:86 21 марта

22 марта 2018 10:45  [39] Спорт

БК "Нижний Новгород" проиграл клубу "Умана Рейер Венеция" в выездном матче 21 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Как сообщается в пресс-релизе, в матче с лидером итальянского чемпионата "Нижний Новгород" лидировал на стартовом отрезке со счётом 7:0 – отличились Иван Стребков, Петр Губанов и Вадим Панин. Но к концу первой четверти итальянцы вышли вперёд – 16:15. И именно в этот момент травму получил Владимир Веремеенко, успевший провести на паркете две с половиной минуты. На замену вышел Илья Попов. Перед большим перерывом счёт в пользу "Уманы" составлял уже 42:36.

В третьем отрезке активность на себя взяли игрок БК "НН" Стеван Еловац и итальянец Остин Дэй, отставание нижегородцев сначала сократилось до трёх очков, но отрезок завершился со счётом – 67:58. По ходу последней четверти отставание "Нижнего Новгород" достигало 14 очков, однако на последней минуте Стеван Еловац сумел сократить разрыв до 10. Игра завершилась со счётом 86:76.

Ответный матч четвертьфинала БК "НН" проведёт в Нижнем Новгороде 28 марта 2018 года.

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