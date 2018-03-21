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Общество

Нижегородский аэропорт "Стригино" переходит на весенне-летнее расписание с 25 марта до 28 октября

22 марта 2018 12:14  [38] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Международный аэропорт "Стригино" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") переходит на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать с 25 марта до 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта 22 марта 2018 года.

Согласно информации, в новом расписании появятся два новых курортных направления: Анапа и Керкира (Греция).

"Открытые авиакомпаниями "Оренбуржье", NordStar, UVT Aero и "РусЛайн" рейсы в Казань, Киров, Пермь, Ульяновск, Пензу, Норильск и другие регионы помогут сэкономить время при поездках по России. Авиакомпании "Азимут" и UTair в новом расписании откроют регулярные рейсы в Ростов-на-Дону и Уфу. Четыре прямых рейса на Минск пригодятся не только желающим пару дней отдохнуть в Белоруссии, но и дают широкий разлет по Европе", - говорится в сообщении.

Чартерные программы будут открыты в Анталью (Турция), Салоники, Керкиру (о. Корфу), Ларнаку (Кипр), Энфиду (Тунис). В Сочи и Симферополь предстоящим летом регулярные рейсы будут выполнять минимум три авиакомпании - "Россия", "Нордавиа" и Red Wings. Анапа – новое регулярное пляжное направление весенне-летнего расписания 2018 года. По вторникам полеты будет осуществлять авиакомпания "Ижавиа", по четвергам – "Нордавиа".

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