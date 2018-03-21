Нижегородская мэрия решила предусмотреть детскую игровую площадку в МФЦ Канавинского района Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первый многофункциональный центр (МФЦ) с детской игровой площадкой должен открыться Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба мэрии сообщила 23 марта 2018 года.

Согласно информации, сейчас в действующем МФЦ в Канавинском районе постоянно образуются очереди из посетителей, а его помещение не слишком приспособлено для комфортного пребывания нижегородцев. В связи с этим МФЦ будет перемещен на территорию торгового центра "Рио".

"На сегодняшний день есть предложение от дирекции торгового центра о размещении многофункционального центра на их площадях. МФЦ размесится на территории почти в 600 метров. Это станет уникальным примером сотрудничества бизнеса и города на взаимовыгодных условиях, поскольку площади предоставляются в аренду на безвозмездной основе", - приводятся в сообщении слова главы города Владимира Панова.

В ходе переговоров с руководством ТЦ мэр уточнил, есть ли в центре инфраструктура для нижегородцев с ограничениями здоровья. Руководство ответило, что на данный момент в центре оборудованы пандусы, работают лифты, которыми могут воспользоваться колясочники. Кроме того, управляющий центром Роман Минасян выразил готовность провести дополнительные мероприятия по созданию доступной среды, в том числе, переоборудовать санитарные помещения, выделить дополнительные парковочные места, разработать навигацию для слабовидящих людей.

По мнению и.о. главы администрации Канавинского района Михаила Шарова, МФЦ в торговом центре будет максимально удобным и комфортным для жителей. "Добраться до центра тоже можно будет из любой части Нижнего Новгорода. У торгового центра расположены четыре остановки общественного транспорта, станция метрополитена, автостанция. Это то, что необходимо жителям", - добавил Шаров.

Подводя итоги, Панов отметил, что создаваемый МФЦ должен стать одним из основных в городе. "МФЦ – это лицо города, в котором предоставляется 170 муниципальных и государственных услуг. Для нас это первый опыт такого сотрудничества, но цель одна - сделать здесь по-настоящему самый удобный и самый современный МФЦ в городе. Важно, чтобы в новом МФЦ в ТЦ "Рио" появился хороший детский уголок, потому что для многих жителей при получении государственных и муниципальных услуг должна быть возможность прийти сюда с детьми. Кроме того, нужно предусмотреть возможность получения в МФЦ и услуг для юридических лиц", - сказал мэр.

Дата открытия центра пока не уточняется.

Напомним также, что врио губернатора Глеб Никитин поручил расширить перечень услуг, оказываемых МФЦ.