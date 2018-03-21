Два нижегородских театра впервые примут участие в акции "Ночь в театре" 26 марта Культура и отдых

Театр Преображение Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Два муниципальных театра Нижнего Новгорода примут участие в благотворительной культурной акции "Ночь в театре" 26 марта 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Событие приурочено ко Всемирному дню театра и в приволжской столице пройдет впервые.

Как сообщается в пресс-релизе, в 19:00 в нижегородском театре "Комедiя" будут показаны фильмы проекта "Комедiя - портрет современного театра". "Этот проект о четырех ярких репертуарных постановках театра: мюзиклах "Леонардо" и "Казанова", спектаклях "Сон в летнюю ночь" и "Очень простая история". Эти картины дают возможность познакомиться с закулисной жизнью театра, его актерами и теми, чье служение Мельпомене носит более прозаический характер: от костюмеров и осветителей до билетеров", - говорится в сообщении.

Также в 19:00 в театре музыкально-пластической драмы "Преображение" начнутся мастер-классы по актерскому мастерству.

Мастер-классы и фильмы продолжаться до 21:00. Участие в акции бесплатное.

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