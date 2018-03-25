Последние новости рубрики Общество
26 марта 2018 11:11  [33] Два уголовных дела возбуждено на руководителя ТСЖ в Дзержинске Нижегородской области по подозрению в хищении 2 млн рублей
26 марта 2018 10:36  [289] "Ситикард" получило контракт на подключение автобусов НПАТ к АСКОП
26 марта 2018 08:35  [705] Прокуратура внесла представление директору нижегородской школы-интерната №1 в связи с неоднократным побегом детей
25 марта 2018 12:40  [1234] Нижегородское правительство передало в дар школе Джермукской школе в Армении биографические книги о Максиме Горьком
25 марта 2018 11:36  [361] Почти на 50% выросла раскрываемость коррупционных преступлений в Нижегородской области в 2018 году
24 марта 2018 15:43  [1551] Волонтёры просят помощи в поисках уехавшего 4 февраля из Лысково в Нижний Новгород Алексея Комиссарова
24 марта 2018 11:35  [1795] Администрация Нижнего Новгорода изменила очерёдность объектов для благоустройства в Московском и Канавинском районах
24 марта 2018 10:49  [272] Остановка поезда "Сапсан" вводится на ст. Дзержинск в Нижегородской области с 18 июня
23 марта 2018 18:47  [1720] Активист пожаловался в ФАС на нарушения закона при проведении конкурсов по питанию в Нижнем Новгороде
23 марта 2018 18:38  [410] Суд признал банкротом застройщика ЖК "Новинки Smart City" в Нижегородской области
Общество

"Ситикард" получило контракт на подключение автобусов НПАТ к АСКОП

26 марта 2018 10:36  [289] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Ситикард" (Нижний Новгород) получило контракт на подключение к автоматизированной системе контроля оплаты проезда (АСКОП) автобусов муниципального предприятия "Нижегородпассажиравтотранс". Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, аукцион, назначенный на 26 марта 2018 года, был признан несостоявшимся, поскольку на участие в нем подала заявку только одна компания – ООО "Ситикард". При этом данная заявка была признана комиссией соответствующей всем необходимым требованиям, в связи с чем заключить контракт НПАТ намерен именно с "Ситикард".

Напомним, начальная (максимальная) цена контракта составляла 10,6 млн рублей. Исполнитель до конца июня должен будет оказывать НПАТ процессинговые услуги и обеспечивать информационно-технологическое взаимодействие между участниками АСКОП.

Напомним также, что закон о внедрении АСКОП на всей территории Нижегородской области был принят Заксобранием 22 февраля 2018 года. Он вступит в силу с 2019 года. В Нижнем Новгороде систему АСКОП начали внедрять с 2016 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph