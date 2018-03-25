"Ситикард" получило контракт на подключение автобусов НПАТ к АСКОП Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Ситикард" (Нижний Новгород) получило контракт на подключение к автоматизированной системе контроля оплаты проезда (АСКОП) автобусов муниципального предприятия "Нижегородпассажиравтотранс". Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, аукцион, назначенный на 26 марта 2018 года, был признан несостоявшимся, поскольку на участие в нем подала заявку только одна компания – ООО "Ситикард". При этом данная заявка была признана комиссией соответствующей всем необходимым требованиям, в связи с чем заключить контракт НПАТ намерен именно с "Ситикард".



Напомним, начальная (максимальная) цена контракта составляла 10,6 млн рублей. Исполнитель до конца июня должен будет оказывать НПАТ процессинговые услуги и обеспечивать информационно-технологическое взаимодействие между участниками АСКОП.



Напомним также, что закон о внедрении АСКОП на всей территории Нижегородской области был принят Заксобранием 22 февраля 2018 года. Он вступит в силу с 2019 года. В Нижнем Новгороде систему АСКОП начали внедрять с 2016 года.