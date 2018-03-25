Афиша событий в Нижнем Новгороде в честь 150-летия Максима Горького с 26 по 30 марта Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Афиша событий в Нижнем Новгороде в честь 150-летия Максима Горького с 26 по 30 марта 2018 года.



На этой неделе в Нижнем Новгороде состоится значимое событие – 150-летний юбилей писателя Максима Горького. В связи с этим городской департамент культуры подготовил программу мероприятий, которые можно посетить на этой неделе.



26-31 марта - Неделя детской и юношеской книги "Горьковская неделя" (ЦГДБ им. А.М. Горького, детские библиотеки города). Более подробная информация по ссылке. (6+)



26 марта 10:30 – Литературная гостиная "Знаменитый нижегородец" (Библиотека им. Ю. Гагарина). (6+)



26 марта 11:00 - Интерактивная экскурсия для детей с использованием буклета "Веселья час познаний ради…" (Музей-квартира А.М. Горького). (6+)



26-28 марта – Экскурсия "Канавино в судьбе А.М. Горького" (Библиотека им. А. Гайдара). Более подробная информация по ссылке. (6+)



26 марта – 9 апреля - Фотовыставка "Максим Горький и фотография" (Русский музей фотографии). Более подробная информация по ссылке. (12+)



26-31 марта - II Международный литературный фестиваль имени Максима Горького (Культурно-образовательные учреждения города). Более подробная информация по ссылке. (12+)



27 марта 13:00 – Информационное досье "Его именем назван город" (Библиотека им. Ю. Гагарина). (12+)



28 марта в 09:30 - Торжественное возложение цветов к памятнику М.Горького (Площадь Горького). (6+)



28-29 марта - XXXVIII Международная научная конференция Горьковские чтения-2018 "Мировое значение творчества М.Горького" (Государственный музей А.М.Горького, ННГУ имени Н.И.Лобачевского, НГПУ имени К.Минина, НИРО, НГОУНБ). Более подробная информация здесь. (12+)



В рамках конференции:



28 марта: 11:00 – Торжественное открытие конференции (Нижегородский государственный художественный музей, Кремль, корп. 3), 12:00 - Открытие новой экспозиции зала №5 под названием "Новая жизнь" (Литературный музей). (12+)



29 марта:10:00-14:00 – Секционное заседание: cекция 4: Горький и русские писатели; секция 6: Изучение, сохранение и пропаганда наследия М.Горького в музеях и архивах России; секция 7: Биография М.Горького. Материалы и исследования; секция 8: Горький в Нижнем Новгороде: мемориально-биографический аспект (Литературный музей, Музей-квартира А.М. Горького). (12+)



16:00–18:30 - Заключительное пленарное заседание (Литературный музей). (12+)



28 марта - День, посвященный творчеству Максима Горького: литературные часы, экскурсии, акции и конкурсы пройдут в библиотеках города. (12+)



10:00 - День информации "М. Горький и Нижегородская губерния". Библиотека-филиал № 2 им. П. Заломова. (12+)



10:30 – Познавательная экскурсия "По горьковским местам Нижнего Новгорода" (Библиотека им. З. Космодемьянской). (12+)



12:00 - Литературная композиция "Певец человеческой красоты" ("Филиал для слабовидящих граждан", ул. Нижнепечерская, 10). (12+)



13:00 - Рекламно-благотворительная акция "С книгой к детям" (Библиотека им. Ю. Гагарина). (6+)



15:00 - Громкое чтение пьесы "На дне" (Автозаводский филиал МКУК "Нижегородская центральная специальная библиотека для слепых"). (12+)



16:00 - Литературно-творческое занятие "Приключения Самовара в театре теней" (Библиотека семейного чтения им. И. Зуева). (6+)



18:00 - Читательская конференция "М. Горький. Современные мысли о писателе" (Центр правовой и деловой информации им. А. Твардовского). (12+)



29 марта 13:00 - Презентация мартовского номера журнала "Дружба народов", посвящённого 150-летию А.М. Горького (Литературный музей). (12+)



30 марта 10:00 - Сказочная затея "Воробьиный переполох" (Центральная районная детская библиотека им. И. Крылова). (6+)



30 марта 10:00 - Громкое чтение "Подводные приключения Евсейки" (Библиотека семейного чтения им. И. Зуева). (6+)



30 марта 15:00 - Премьера спектакля "Моя Катя" (Литературный музей). (6+)



31 марта 14:00 - Программа "Литературный Нижний Новгород" и тематическая экскурсия "М.Горький о культурной жизни города рубежа XIX- начала XX веков" (Литературный музей). (6+)



1 апреля 11:00 - Горький-квест "Maxim Gorky and Nizhny Novgorod" (Центр культуры и кино "Зарница"). (6+)



Отдельным блоком с 28 по 30 марта в Нижегородском театре драмы пройдут спектакли, по произведениям Горького в Нижегородском театре драмы. 28 марта (в день рождения Горького) – показ пьесы "На дне", 29 марта – "Васса", 30 марта – "Мещане". Начало всех спектаклей в 18:30. (16+).