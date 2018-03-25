Управление госохраны ОКН Нижегородской области намерено упростить согласование ремонта фасадов в преддверии ЧМ Общество

ул. Рождественская Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Нижегородской области намерено упростить согласование ремонта фасадов в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом начальник отдела государственного контроля и правовой работы управления Полина Лебедева сообщила во время круглого стола "Право собственности в объектах культурного наследия: бремя или благо?". В мероприятии под председательством руководителя проекта "Рождественская сторона" Александра Серикова приняли участие собственники зданий, представляющих собой объекты культурного наследия на территории Нижнего Новгорода.



Лебедева подчеркнула, что управление планирует сделать ежеквартальными публичные слушания для собственников ОКН и помещений в них, так как закон об ОКН был принят в 2002 году, а дополнения и изменения в него вносятся по несколько раз в год, появляются новые требования к собственникам и регламенты. "Не зная об этих изменениях, собственники могут проводить в зданиях, относящихся к объектам культурного наследия, работы, которые впоследствии могут быть признаны незаконными. При этом нужно учитывать, что штрафы по отношению к собственникам с момента принятия закона также выросли в разы", - сказала Лебедева.

Она также напомнила, что ОКН не ограничены в гражданском обороте и существуют в разных формах собственности: федеральной, региональной, муниципальной, частной. При этом требования законодательства для всех субъектов одни и те же.

"Основное требование: каждый собственник несет бремя содержания своего имущества. В объект культурного наследия необходимо вкладывать средства и поддерживать его в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии. Некоторые собственники помещений на территории ОКН думают, что отвечают за состояние только лишь своих помещений, а содержание фасадов, кровли, подвалов, инженерных коммуникаций – это уже зона ответственности государства, так как статус здания определен государством. Но это не так. Все собственники в объекте ОКН несут равные обязанности по его содержанию, пропорционально своим долям. Также собственники ОКН должны помнить, что любые работы на территории объекта должны быть согласованы с управлением, и нельзя на свое усмотрение не только менять внешний облик здания, устанавливать в нем перегородки или расширять проемы, но даже и внутренний ремонт в помещениях – такой как замена полов, поклейка обоев, замена окон. А реставрация ОКН требует обширной научно-проектной документации. Кстати, в соответствии с новыми поправками в законодательство, мы теперь можем проводить рейды по проверке состояния зданий без взаимодействия с субъектами и по итогам принимать административные меры. Штрафы для собственников ОКН сегодня составляют: 20-40 тысяч рублей – для физических лиц, от 20 до 400 тысяч рублей – для должностных, от 2 тысяч до 5 млн рублей – для юридических лиц", - сказала Лебедева.

Она отметила, что на сегодняшний день примером для подражания в плане состояния ОКН является улица Рождественская, которая в 2012 году была приведена в порядок. "Это наименее проблемный участок в историческом центре", - сказала она.

Представитель ведомства также сообщила, что в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу управлением приняты временные меры: в оставшийся до ЧМ промежуток времени покраску фасада и другие декоративные и внутренние работы, не затрагивающие лепной декор и перегородки, можно провести по упрощенной процедуре согласования с управлением.

В свою очередь генеральный директор ООО "Китеж" Максим Метлин отметил, что для собственников ОКН существуют налоговые льготы, предусмотренные 149 статьей налогового кодекса РФ.

"В кодексе указывается, что все ремонтные и реставрационные работы по сохранению культурного наследия не подлежат налогообложению: НДС возмещается из бюджета. На сайте налоговой службы РФ есть подробная инструкция для собственников, как оформить возврат налога. Кроме того, в соответствии с постановлением правительства РФ №966 от 11 сентября 2015 года, ОКН, которые находятся в федеральной собственности и при этом признаны находящимися в неудовлетворительном состоянии, могут быть взяты в аренду по итогам аукциона, стартовая цена которого составляет 1 рубль", - сообщил Метлин.

Он также добавил, что собственники ОКН федерального значения не платят налог на имущество по кадастровой стоимости. К остальным собственникам ОКН это не относится – они от данного налога не освобождены.

"Если мы говорим о том, что этим исчерпывается система поддержки собственников ОКН, то надо задать вопрос: а на что эта система поддержки направлена? – обозначил проблему руководитель проекта "Рождественская сторона" Александр Сериков. - Разве она направлена на сохранение объектов? Нет. Лишь возврат НДС, отсутствие имущественного налога и аукционы не простимулируют собственников приобретать ОКН и содержать их. Возвращаясь к формулировке темы круглого стола, можно с уверенностью сказать: ОКН – это бремя. Это гиря, которую людям тяжело нести. Сегодня нам коротко изложили требования к собственникам – те, требования, по которым чаще всего происходят нарушения содержания объектов, а по факту их гораздо больше".

"Эта проблема актуальна. Суммы на содержание ОКН и налог на имущество для собственников сегодня высоки. Причем доходность бизнеса по содержанию имущества ОКН падает, а сумма расходов на его содержание растет, денег не хватает. В 2012-2013 годах мы достаточно легко сделали работу по ремонту фасадов на улице Рождественской. Я думаю, если бы мы сейчас начали заниматься таким же объемом работ, мы бы сейчас с этой работой не справились: у собственников нет денег, на которые можно было бы выполнить эти работы. Причем стоимость работ по квадратному метру, особенно где есть лепнина – возросла раза в два. Содержать ОКН в надлежащем состоянии необходимо. Но экономические механизмы превратились в противоположность, меры господдержки недостаточны: ЛОКН федерального значения, освобожденных от налогов, у нас мало. В основном – памятники регионального и муниципального значения", - подчеркнул руководитель "Рождественской стороны".

Собственники зданий также обозначили сложности проведения ремонтных работ и содержания зданий в тех объектах, которые принадлежат множеству лиц.



"Есть собственники, которые просто не заключают договора с управляющими компаниями. Их не интересует, что дворник должен работать на территории объекта, что с крыши снег нужно убирать", - констатировал директор ГП НО "ДиРОН" Игорь Коробейников.

"Есть и проблема управления имуществом, которое принадлежит разным физическим лицам. И общее имущество – оно остается уже без присмотра. Хорошо, если у кого-то есть крупная доля, и он может аккумулировать всех остальных собственников. А если собственников у объекта с десяток, и у каждого по 50-100 метров? В отношении нежилых помещений собственников ОКН никаких законов, обязывающих их заключать договора с ДУКами – нет. Как видим, проблем достаточно: меры господдержки, правовое регулирование. Это не решаемые пока управленческие задачи. Мы бы хотели предложить управлению государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области выступить инициатором по рассмотрению этих вопросов как в самом правительстве, так и в Законодательном собрании. Рассмотреть эту тенденцию. На уровне курирующего зама губернатора провести серию совещаний, искать практику по стране и разрабатывать ее", - предложил Александр Сериков.

Лебедева с этим предложением согласилась и добавила, что управление рассчитывает на открытый и постоянный диалог с собственниками ОКН.

Напомним, что в Нижегородской области к чемпионату мира по футболу 2018 года планируется отремонтировать 280 фасадов, в том числе 19 ОКН.