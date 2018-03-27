Автобус сгорел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 28 марта Происшествия

Автобус сгорел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 28 марта Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Автобус сгорел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 28 марта 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места ЧП.

Согласно информации, около часа дня загорелся автобус ПАЗ. На время тушения было полностью перекрыто движение по Зеленскому съезду, сейчас пожар уже ликвидирован. На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД.

По предварительным данным, пострадавших нет.