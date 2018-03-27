Качество наружной рекламы на ул. Большой Покровской и Варварской в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода отчиталась, что 117 табличек на ул. Большой Покровской и 29 – на ул. Варварской приведены в соответствие с правилами размещения информационных конструкций в рамках разработанной архитектурно-художественной концепции территорий города. При этом остальные информационные материалы остаются без изменения. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" прошел по улицам и зафиксировал то, как на данный момент выглядят центральные улицы города. На указанных улицах оказалось много грязных мятых банеров, несколько конструкций, загораживающих окна памятников архитектуры, выцветшие вывески, а также вывески, оставшиеся от магазинов, которые переехали.