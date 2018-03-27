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Общество

Качество наружной рекламы на ул. Большой Покровской и Варварской в Нижнем Новгороде

30 марта 2018 08:30  [57] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода отчиталась, что 117 табличек на ул. Большой Покровской и 29 – на ул. Варварской приведены в соответствие с правилами размещения информационных конструкций в рамках разработанной архитектурно-художественной концепции территорий города. При этом остальные информационные материалы остаются без изменения. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" прошел по улицам и зафиксировал то, как на данный момент выглядят центральные улицы города. На указанных улицах оказалось много грязных мятых банеров, несколько конструкций, загораживающих окна памятников архитектуры, выцветшие вывески, а также вывески, оставшиеся от магазинов, которые переехали.

Наружная реклама на ул. Варварской
Табличка выцвела
Наружная реклама на ул. Варварской
Наружная реклама на ул. Варварской
Наружная реклама на ул. Варварской
Огромный банер натянут по вертикали здания
На здании неэксплуатируемого бывшего КЗ Юпитер всегда висит реклама автомобилей
Наружная реклама на ул. Варварской
Фасад памятника архитектуры закрыт информационным плакатом
Эти таблички здесь много лет подряд
Новый салон обуви на Покровке повесил банер на здании
Реклама занимает все свободное пространство вокруг входа
Реклама расположена с нарушением закона об охране ОКН
Хаотичное размещение рекламы
Информационные щиты стоят на дороге
Табличка Красного Креста соседствует с вывеской бара
Информация об аренде недвижимости висит годами на фасаде
Некоторые электронные вывески не работают
Пристройка к зданию, закрытая рекламой
Реклама на церковном здании
Таблички прикованы к фонарным столбам
На пустующих зданиях также висит старая реклама
Некоторая реклама после обновления стала занимать еще больше места на здании
Вывески дублируют друг друга и закрывают обзор на фасад

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